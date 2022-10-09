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Трамп призвал к переговорам для завершения конфликта на Украине

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Трамп призвал к переговорам для завершения конфликта на Украине
Фото: Whitehouse

Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно приступить к переговорам с целью завершения конфликта на Украине во избежание третьей мировой войны.

— Мы должны прийти к незамедлительным переговорам... или мы придем к третьей мировой войне, — цитирует Трампа ТАСС.

До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.

По его словам, первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в США уже были получены, и они очень позитивны. Основным вопросом сейчас, утверждает Шендир, является поиск подходящего российского собеседника для подобного диалога.

9 октября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посредничества в вопросе переговоров с Украиной, однако страны-помощники должны убедить Киев принять несколько условий Москвы. Он уточнил, что выбор жителей новых регионов России во время переговоров Москва обсуждать не станет.

Украина Дональд Трамп Россия Переговоры
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