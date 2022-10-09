Местом переговоров между Россией и Западом может стать Стамбул

Фото: Unsplash

Переговоры между Россией и четырьмя странами Запада могут пройти в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

— Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул — конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом, — заявил он.

Также Карайель добавил, что Турция активно работает над тем, чтобы стать посредником между РФ и Западом. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем, пишет РИА Новости.

До этого колумнист газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.

9 октября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посредничества в вопросе переговоров с Украиной, однако страны-помощники должны убедить Киев принять несколько условий Москвы. Он уточнил, что выбор жителей новых регионов России во время переговоров Москва обсуждать не станет.