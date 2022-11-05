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В США призвали «отобрать» у России остров Врангеля

Евгений Жуков
В мире
В США призвали «отобрать» у России остров Врангеля
Фото: Виталий Дворяченко / CC BY-SA 4.0

Власти США должны «забрать у России» остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил журналист Томас Дэнс для газеты The Wall Street Journal.

— Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года, — подчеркнул журналист.

Он также отметил, что на территории острова располагается российская военная база, которая якобы может представлять угрозу для «американского суверенитета».

В сентябре Япония направила России протест из-за приостановки действия соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в октябре заявил, что двусторонние отношения находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине, но Япония намерена заключить мирный договор с Россией.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное заявление не стоит расценивать как миролюбивое.

Однако эксперт отрицает возможность реального противостояния между странами. По его мнению, японское правительство всячески старается избежать военного конфликта.

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