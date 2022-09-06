Япония направила протест России из-за ее выхода из соглашения по Курильским островам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Токио направило Москве протест из-за приостановки действия соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно во вторник, 6 сентября.

— Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением, — сказал он.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси добавил, что Токио рассматривает решение Москвы, как необоснованное и неприемлемое. По его словам, введение санкций в отношении России вызвано ситуацией на Украине. Решение по Курилам в свою очередь служит попыткой переложить ответственность на японское правительство, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов. Уточняется, что по договору территории могли посещать в максимально облегченном порядке бывшие жители островов и члены их семей.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва приостанавливает действие межправительственного соглашения с Токио о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. По ее словам, договоренность была выстроена на основе учета баланса интересов обеих стран.