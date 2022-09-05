Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии

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Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Соответствующее распоряжение российского премьера Михаила Мишустина было опубликовано в понедельник, 5 сентября, на официальном портале правовой информации.

— Прекратить действие соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и соглашения между правительством РФ и правительством Японии, — говорится в документе.

Уточняется, что по договору острова могли посещать в максимально облегченном порядке бывшие жители островов и члены их семей.

В июне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года.

Договоренность 1998 года была выстроена на основе учета баланса интересов обеих стран. Она позволяла японским рыбакам заниматься промыслом в рамках особой квоты у Южных Курильских островов

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Курильские острова необходимо переименовать, дав им русские названия. По его мнению, отсутствие у островов русских названий даже вызывает некоторые сомнения в том, принадлежат ли они на самом деле России.