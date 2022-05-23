Рогозин предложил дать Курильским островам русские названия

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Курильские острова необходимо переименовать, дав им русские названия. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов (неважно, в каком порядке, это пусть решат местные жители) назвать Варягом, второй назвать Корейцем в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота. Третий остров назвать в честь Всеволода Руднева, — сказал представитель госкорпорации.

Он добавил, что острова, как и весь Тихий океан, пропитаны русской кровью, пролившейся там как во времена Русско-японской войны, так и Великой Отечественной. Отсутствие у островов русских названий даже вызывает некоторые сомнения в том, принадлежат ли они на самом деле России, приводит слова Рогозина Telegram-канал Роскосмоса.

До этого Рогозин посоветовал агрессорам разговаривать с Россией вежливее и продемонстрировал воронку после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Он также рассказал, что ракета «Сармат» в состоянии уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. Соответствующее заявление Рогозин сделал на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».