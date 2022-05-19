Рогозин: «Сармат» способен снести полберега континента, который не понравится России

Фото: Минобороны России

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в состоянии уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. Такое заявление сделал в четверг, 19 мая, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится, — заявил он.

Об этом Рогозин рассказал на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает РИА Новости.

До этого глава Роскосмоса сообщил о завершении подготовки к серийному производству ракеты «Сармат». Рогозин добавил, что уже в ближайшее время корпорация планирует провести следующие летные испытания ракеты.

Успешный испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме «Плесецк». «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Как позднее рассказал посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтон стремится ограничить использование Россией «Сармата». Он подчеркнул, что американскому правительству очень не нравятся стратегические вооружения России.