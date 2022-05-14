Антонов заявил, что США хотят ограничить использование «Посейдонов» и «Сарматов»

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США не нравятся стратегические вооружения России, в том числе МБР «Сармат» и носитель БПА «Посейдон». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 14 мая.

— «Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», — сказал дипломат в эфире «Соловьев Live».

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме «Плесецк». «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Отмечается, что она значительно усилит боевую мощь российских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин уже поздравил армию с успешным испытанием ракеты, у которой нет аналогов в мире.

24 апреля командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал о возможностях вооружения ракеты «Сармат». По его словам, «Сармат» открывает эру гиперзвукового оружия.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что будущее российского моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от масштабов наращивания сил на западных рубежах страны.