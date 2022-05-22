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Рогозин показал воронку от «Сармата» и посоветовал быть вежливее с Россией

Евгений Белоусов
В мире
Рогозин показал воронку от «Сармата» и посоветовал быть вежливее с Россией
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал агрессорам разговаривать с Россией вежливее и продемонстрировал воронку после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

— А таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее, — написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Дмитрий Рогозин

До этого глава Роскосмоса сообщил о завершении подготовки к серийному производству ракеты «Сармат». Рогозин добавил, что уже в ближайшее время корпорация планирует провести следующие летные испытания ракеты.

Успешный испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме «Плесецк». «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Как позднее рассказал посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтон стремится ограничить использование Россией «Сармата». Он подчеркнул, что американскому правительству очень не нравятся стратегические вооружения России.

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