Рогозин показал воронку от «Сармата» и посоветовал быть вежливее с Россией
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал агрессорам разговаривать с Россией вежливее и продемонстрировал воронку после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
— А таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее, — написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.
До этого глава Роскосмоса сообщил о завершении подготовки к серийному производству ракеты «Сармат». Рогозин добавил, что уже в ближайшее время корпорация планирует провести следующие летные испытания ракеты.
Успешный испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля на космодроме «Плесецк». «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.
Как позднее рассказал посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтон стремится ограничить использование Россией «Сармата». Он подчеркнул, что американскому правительству очень не нравятся стратегические вооружения России.