Бирюков: Завершено благоустройство в районе станции метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Некрасовка Карта всех событий

Сотрудники комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству в районе станции метро «Некрасовка» на юго-востоке города. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Ранее возле станции метро «Некрасовка» было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ, ТПУ «Некрасовка», сквер и подземные пешеходные переходы, — заявил представитель мэрии.

Он также добавил, что по этой причине возникла необходимость благоустроить участок улицы Покровской — от проектируемого проезда № 598 до Рождественской улицы.

По словам Бирюкова, в ходе выполняемых работ были убраны под землю воздушные линии, что существенно преобразило визуальный облик пространства и обеспечило сохранение коммуникаций.

Глава комплекса уточнил, что основная задача проводимых работ заключалась в создании удобной территории для местных жителей. Так, специалисты привели в порядок тротуары, обустроили удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части.

До этого Петр Бирюков рассказал, что на набережной канала имени Москвы в САО появились променад и спортивный кластер. По словам представителя мэрии, площадь благоустройства составила порядка 14 гектаров.