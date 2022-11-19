Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Капитальный ремонт дома начала XX века завершился в Мещанском районе

Анастасия Колоскова
Город
Капитальный ремонт дома начала XX века завершился в Мещанском районе
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Колокольников переулок, 15 Карта всех событий

Завершен капитальный ремонт дома № 15, который был построен в Колокольниковом переулке в 1917 году в неоклассическом стиле. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Владимир Кожиченков.

— Дом № 15 в Колокольниковом переулке — это настоящий шедевр архитектуры, восстановить его первозданную красоту было важно для ФКР Москвы. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы дома. Подобраны современные отечественные материалы, которые максимально подходят именно для этого старинного дома, — рассказал заместитель гендиректора ФКР.

По его словам, работы были разделены на несколько этапов. На первом из них специалисты расчистили плоскости от загрязнений, обновили кирпичную кладку и заполнили специальным составом выветренные швы. После этого уличный фасад здания окрасили, а торцевой и дворовый — оштукатурили по особой технологии, в результате чего на них сформировалась характерная шероховатость. На завершающем этапе в доме заменили отливы и водосточные трубы, обновили цоколь.

Владимир Кожиченков подчеркнул, что историческое цветовое решение здания было сохранено. Также в рамках капремонта специалисты обновили крышу дома, заключил представитель ФКР.

До этого сообщалось, что в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда был обновлен многоэтажный жилой дом № 48а на улице Корнейчука.

капремонт старинные дома Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте