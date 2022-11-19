Капитальный ремонт дома начала XX века завершился в Мещанском районе

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Колокольников переулок, 15 Карта всех событий

Завершен капитальный ремонт дома № 15, который был построен в Колокольниковом переулке в 1917 году в неоклассическом стиле. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Владимир Кожиченков.

— Дом № 15 в Колокольниковом переулке — это настоящий шедевр архитектуры, восстановить его первозданную красоту было важно для ФКР Москвы. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы дома. Подобраны современные отечественные материалы, которые максимально подходят именно для этого старинного дома, — рассказал заместитель гендиректора ФКР.

По его словам, работы были разделены на несколько этапов. На первом из них специалисты расчистили плоскости от загрязнений, обновили кирпичную кладку и заполнили специальным составом выветренные швы. После этого уличный фасад здания окрасили, а торцевой и дворовый — оштукатурили по особой технологии, в результате чего на них сформировалась характерная шероховатость. На завершающем этапе в доме заменили отливы и водосточные трубы, обновили цоколь.

Владимир Кожиченков подчеркнул, что историческое цветовое решение здания было сохранено. Также в рамках капремонта специалисты обновили крышу дома, заключил представитель ФКР.

До этого сообщалось, что в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда был обновлен многоэтажный жилой дом № 48а на улице Корнейчука.