Ефимов: В рамках комплексного развития территории в Беговом районе появится 25 тысяч рабочих мест

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Территория в Беговом районе Москвы будет реорганизована по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, где городское руководство планирует возвести общественно-деловую недвижимость. Об этом в субботу, 19 ноября, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории общей площадью более 63 гектаров появится современный квартал со всей необходимой горожанам инфраструктурой для работы и проживания, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что инвестиции в развитие данного участка превысят 300 миллиардов рублей. Кроме того, в связи с реализацией инициативы в городе появится порядка 25 тысяч новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что в новом квартале построят общественно-деловые и социальные объекты общей площадью около 940 тысяч «квадратов», а также жилье площадью 1,4 миллиона квадратных метров.

— В Беговом районе планируется возвести физкультурно-оздоровительный центр, здание полиции, открыть отделения банков, офисы и магазины, — заявил Гаман.

Помимо этого, он сообщил, что проект развития данного участка предполагает строительство нескольких школ для 2,1 тысячи учеников, детских садов для 750 воспитанников и городской поликлиники на 750 посещений пациентов в смену.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что в столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, где планируется строительство производств, школ и других объектов, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест.