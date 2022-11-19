В Москве начался чемпионат предпринимательских идей для школьников и студентов колледжей

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Чемпионат предпринимательских идей Business Skills начался в Москве. В рамках него ученики 7-11 классов и студенты колледжей смогут узнать, как запустить свое дело, и разработают идеи для стартапов.

По словам директора Городского методического центра Департамента образования и науки столицы Андрея Зинина, чемпионат помогает создать активное сообщество молодых людей, которые хотят стать предпринимателями и быть полезными для Москвы.

Первый этап чемпионата будет представлять собой онлайн-марафон, который продлится до 10 января. Участники смогут проверить свои знания бизнес-индустрии и экономики.

В рамках второго этапа команды из двух участников под руководством наставников разработают свои идеи для бизнеса. Этот этап продлится до 20 февраля.

Участники, разработавшие самые интересные идеи, будут приглашены в третий этап — с 27 марта по 14 апреля. Во время открытых презентаций ученики представят свои проекты экспертному жюри.

По итогам этого этапа будет определен победитель, который получит призы от партнеров чемпионата, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в столице подвели итоги конкурса на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году участвовало 4,4 тысячи ИТ-специалистов. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.