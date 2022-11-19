Сергунина подвела итоги московского конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице подвели итоги конкурса на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году участвовало 4,4 тысячи ИТ-специалистов. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Объединившись в команды, в течение двух недель специалисты работали в онлайн-формате над технологичными решениями для города. Например, конкурсанты создавали сервис, который определяет оптимальные места для установки постаматов. Потом разработчики продемонстрировали свои проекты жюри, которое определило победителей.

— К конкурсу присоединились ИТ-специалисты из 70 российских регионов и других стран мира, включая Израиль, Китай, Индонезию и Казахстан. Заявки поступили от 4,4 тысячи человек. По итогам из 470 команд-участниц обладателями премий мэра Москвы стали представители 30 коллективов. Поздравляем победителей! — сказала Сергунина.

Она добавила, что в разных номинациях награды за первые места получили команды Null (Москва), Deep People (Москва), Old School (Москва и Пермь), «Практика» (Москва и Курск), Future Of MedTech (Москва, Санкт-Петербург и Батуми), Dudelkins (Москва и Ереван), «Все началось с Евы» (Санкт-Петербург и Петрозаводск), DeCode (Комсомольска-на-Амуре), Good Genius (Москва, Самара, Рязань и Туймазы) и LetSquad (Москва).

Московские ведомства подготовили для участников десять практических задач на выбор. Так, городской департамент предпринимательства и инновационного развития и агентство инноваций Москвы предложили разработать интерактивную платформу для начинающих предпринимателей. За ее создание взялись 72 команды.

Также конкурсанты разрабатывали интерактивную карту ВДНХ с персонализированными прогулочными маршрутами, сервис, который помогает контролировать качество работ по благоустройству, и другие решения.

— Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» предназначен для тех, кто имеет компетенции для разработки качественного цифрового продукта. За четыре года состязание зарекомендовало себя как эффективный инструмент кооперации Москвы и ИТ-сообщества, который способствует созданию импортозамещающих решений и помогает внедрить их в городскую среду, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Коллективы, которые заняли первые места, получили по миллиону рублей, вторые — по 600 тысяч рублей, третьи — по 400 тысяч рублей.

17 ноября Наталья Сергунина сообщила, что второй молодежный профориентационный форум «Вокруг профессий» пройдет в столице с 23 по 24 ноября. К участию приглашаются старшеклассники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 22 лет.