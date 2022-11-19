Кадровый центр Депздрава Москвы оценил компетенции более 18 тысяч врачей

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Более 18 тысяч врачей прошли оценку профессиональных компетенций за время работы Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента Елена Ефремова.

По ее словам, всего за время работы центра было проведено около 50 тысяч мероприятий по оценке.

Ефремова уточнила, что в 2022 году число проведенных оценочных процедур выросло, так как подтверждение компетенций — это обязательное условие для трудоустройства врачей.

Оценка проводится при прохождении первичной специализированной аккредитации и при получении аттестата на определенную квалификационную категорию.

Кроме того, оценку могут проводить в отношении работающих в настоящее время сотрудников по инициативе руководства, а также при трудоустройстве в медучреждения Москвы, передали на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 18 ноября сообщила, что кардиологические службы московских больниц и поликлиник в этом году получат более трех тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления.