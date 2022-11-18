Медучреждения Москвы получат более трех тысяч систем диагностики болезней сердца

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кардиологические службы московских больниц и поликлиник в этом году получат более трех тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 18 ноября.

— Мы планомерно обновляем медицинскую технику в наших больницах и поликлиниках — меняем устаревшее медоборудование на новое, в том числе цифровое. Так, в этом году для городских медучреждений закупили более трех тысяч электрокардиографов и аппаратов суточного мониторирования артериального давления, часть которых уже поставлена, а часть поступит в ближайшие месяцы, — отметила заммэра.

По ее словам, обновление медтехники больниц и поликлиник проводится регулярно. Закупаются аппараты для функциональной диагностики и реабилитации, системы мониторинга состояния пациентов, а также КТ, МРТ, рентген-аппараты, ангиографы, маммографы и многое другое. Также продолжается и цифровизация медучреждений.

Ракова подчеркнула, что новое оборудование повысит качество диагностики и лечения «в том числе заболеваний сердца и сосудов».

На официальном сайте мэра Москвы пояснили, что всего медучреждения столицы получат более 1,5 тысячи электрокардиографов и свыше 1,5 тысячи систем мониторинга артериального давления.

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