Как копить деньги

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Приумножить накопления можно как традиционными методами вроде откладывания части доходов, так и при помощи вложений в акции. Однако и это не единственные эффективные варианты. Самыми действенными способами накопления средств поделился в разговоре с «Вечерней Москвой» профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

— Откладывая, вы отбираете у себя сегодняшнего, но вкладываете в себя будущего. Это может касаться не только «живых» денег, но и учебы, когда человек тратит свои молодые годы на овладение новыми способами мастерства. Такой отрыв от себя сегодняшнего касается не только денег и знаний, но и вообще всего, — отметил специалист.

Традиционный

По словам финансового эксперта, самый простой способ создать накопления — не тратить часть дохода.

— Традиционный способ — откладывать определенную часть дохода ежемесячно либо на банковский счет, либо дома под подушку. Классическая схема предполагает, что нужно откладывать минимум 10 процентов своего дохода. Десятина традиционно появилась еще тогда — на заре человечества. Можно пятую часть. Все зависит от ваших возможностей и того, на что вы откладываете, — пояснил Юденков.

Современный

Более современный способ — игра на рынке ценных бумаг, отметил экономист. Человек может покупать ценные бумаги, становиться акционером и зарабатывать деньги. Или, например, получать купонный доход по государственным ценным бумагам.

Кроме того, можно торговать ценными бумагами, но для этого придется следить за динамикой рынка акций.

Противоречивый

Еще один вариант для создания накоплений — вложиться во что-либо. Однако этот способ работает не всегда, считает экономист.

— Инвестиции во что-то, например в недвижимость, — рабочий инструмент с точки зрения длительного срока. Земля и жилье всегда дорожают. Но сейчас этот рынок неустойчив, и нельзя прямо говорить, что вложения в недвижимость в течение ближайших 10 лет принесут вам какие-то дивиденды, — предупредил собеседник «ВМ».

Юденков обратил внимание, что аналогичная ситуация сейчас с золотом: из-за санкций российский рынок отрезан от мирового. Несмотря на рост стоимости золота в мире, в данный момент в России такая инвестиция была бы противоречивой.