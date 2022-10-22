Как накопить на пенсию

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Помимо государственной пенсии, человек может обеспечить себе дополнительный доход в старости альтернативными методами. В частности, накопить на них можно как при помощи банковских вкладов, так и более действенными способами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, у граждан обязательно должна формироваться накопительная пенсия.

— Чем больше источников финансирования пенсии, тем лучше. Вопрос в том, как ее формировать. Самый безопасный способ для тех, кто вообще не разбирается в фондовом рынке, — пойти в негосударственные пенсионные фонды и с ними заключить договора. Сейчас, к сожалению, доходность там тоже оставляет желать лучшего. Но это же долгая история, и низкая доходность на отдельных промежутках времени может быть компенсирована в дальнейшем, — отметила собеседница «ВМ».

Специалист подчеркнула, что заключение договоров с негосударственными пенсионными фондами — более надежный способ накопить на пенсию, чем хранение средств на вкладе. Однако и такой способ тоже может быть дополнительным источником пенсионных накоплений.

Гораздо больше возможностей у тех, кто разбирается в фондовом рынке, продолжила собеседница «ВМ».

— Можно открыть индивидуальный инвестиционный счет с налоговыми преференциями. Банк России сейчас, вполне возможно, откроет индивидуальные инвестиционные счета именно для долгосрочных накоплений. Но воспользоваться этим может не так много людей. В Москве и крупных городах финансовая грамотность находится на приемлемом уровне. Во многих регионах люди все еще опасаются различных пирамид, они не понимают, как работает финансовая система. По мере роста финансовой грамотности люди будут диверсифицировать свои вложения и переходить на более сложные формы пенсионных накоплений, — объяснила Финогенова.

Государственная пенсия тоже может быть повышенной, если человек накопит большое количество пенсионных баллов, отметила эксперт. Пенсионные коэффициенты сильно зависят от того, какая у человека была зарплата.

Озаботиться размером своей будущей пенсии стоит заранее, порекомендовала экономист.

— Все зависит от того, когда будущие пенсионеры решают что-то делать, помимо предлагаемой государством пенсии. Если это хотя бы 10 лет до выхода на пенсию, то точно имеет смысл завести индивидуальные пенсионные счета, инвестиционные счета (если человек разбирается в инвестировании) или обратиться в негосударственные пенсионные фонды. Если человеку до пенсии осталось два-три года, ни одна стратегия не будет иметь смысла. Чем раньше человек будет готовиться к пенсии, тем больше шансов, что размер негосударственного пенсионного обеспечения будет более-менее адекватен запросам, — заключила Финогенова.