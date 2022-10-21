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Повышенный риск: как обезопасить себя от потери денег при открытии длинного вклада

Игорь Синельников

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Финансы
Повышенный риск: как обезопасить себя от потери денег при открытии длинного вклада
Фото: Pixabay

Длинные вклады сопряжены с повышенным риском из-за гипотетической вероятности проблем у банков. Чтобы застраховаться от этого, большие суммы лучше разделять между несколькими организациями. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам эксперта, не исключена вероятность того, что не все банки смогут обслуживать вклад до момента окончания его срока.

— Главный риск в данный момент связан с введением военного положения в некоторых регионах. Мы пока не знаем, как банки будут в этих условиях работать. То есть вы положили надолго, но не факт, что банк в этот период сможет быть нормальным посредником на рынке и заработает обещанные проценты, — объяснил собеседник «ВМ».

В этих условиях отдельные банки действительно предлагают для длительных вкладов более привлекательные ставки — вплоть до девяти процентов, отметил Юденков. Многие банки, наоборот, опускают ставки для таких депозитов. При этом объемы выдачи кредитов в России сейчас увеличиваются быстрее, чем показатели банковских вкладов, уточнил экономист.

Небольшие суммы можно размещать на одном вкладе без опасений, а вот более серьезные нужно обезопасить, уверен специалист.

— На вклады страховки пока действуют. Даже если банк обанкротится, вложенные деньги вернут гражданам. Но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Так было всегда. Если денег больше, нужно класть их в разные банки, — порекомендовал Юденков.

Еще один инструмент для долгосрочных вложений, не имеющий сильных рисков, — государственные ценные бумаги, отметил собеседник «ВМ». Они могут обеспечить доходность около девяти процентов годовых. По мнению экономиста, примерно такую же доходность способны дать вклады в не самых надежных банках: продолжительные вклады в организациях с репутацией идут под пять–шесть процентов.

При этом иногда банки предлагают более привлекательные проценты, если с вклада невозможно снимать средства в период его действия, добавил Юденков.

— Для вкладов, с которых нельзя снимать деньги, ставка может быть выше. Но по закону все равно можно прийти в банк и забрать вклад досрочно. Закон приоритетнее договора. Если банк не пойдет на уступки, вы можете идти в суд, — заключил собеседник «ВМ».

Российские банки зафиксировали рост популярности длинных вкладов, сообщает «Коммерсантъ». Это связано, в частности, с повышенными ставками на такие депозиты по сравнению с короткими вкладами.

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