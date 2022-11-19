Газорегуляторный пункт реконструировали в Южном Бутове

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Реконструкция газорегуляторного пункта «Южное Бутово» 1993 года постройки завершилась на юго-западе Москвы. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

— В обновленном газорегуляторном пункте установлено оборудование, произведенное на собственных мощностях АО «Мосгаз» силами управления «Моспромгаз». Оно отвечает самым строгим современным требованиям безопасности и надежности в эксплуатации, а также эффективности и малошумности, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, газорегуляторный пункт оснастили цифровыми системами дистанционного управления.

В результате обновления пропускная способность пункта увеличилась до 140 тысяч кубометров в час. Благодаря этому он сможет полноценно резервировать объемы подачи газа во время плановых работ и позволит округу развиваться, сняв ограничения на подключения новых потребителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце октября реконструкция газопровода низкого и среднего давления завершилась в столичном районе Нагатино-Садовники.