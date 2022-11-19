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На выставке «Навигатор реновации» расскажут о реализации программы в СВАО

Полина Долганова

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Программа реновации жилья в Москве
Город
На выставке «Навигатор реновации» расскажут о реализации программы в СВАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

Выставка о программе реновации работает в Мосстройинформе. В рамках экспозиции можно увидеть, как изнутри выглядит новое жилье для москвичей и рассмотреть отделку квартир.

С 21 ноября москвичам предложат изучить проекты, которые уже были реализованы на северо-востоке города.

По словам главы Департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в общей сложности в СВАО Москвы была определена 81 стартовая площадка. В программу реновации в округе вошло 499 домов. Предполагается, что в будущем новое жилье получат 86 тысяч горожан.

В рамках экспозиции горожане смогут увидеть интерактивную стену, которая создает трехмерное изображение. Она позволяет изучить стандарты отделки жилья и благоустройства территории рядом с новыми домами.

— Гости смогут попробовать себя в роли жителя, участвующего в программе, застройщика или представителя органа власти. Для этого необходимо пройти по одному из трех маршрутов, каждый из которых обозначен своим цветом, — рассказала директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова.

На другой стене москвичи смогут найти ответы на те вопросы, которые задают о реновации чаще всего. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код.

Посетить выставку можно по адресу 2-я Брестская улица, дом 6, второй этаж, передали на официальном портале мэра столицы.

В Москве проектируют 229 жилых новостроек по программе реновации. Новые дома позволят обеспечить современным жильем около 150 жителей города. Новые здания проектируются в 74 районах во всех округах Москвы.

Сергей Левкин Москва Реновация Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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