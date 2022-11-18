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Около 150 тысяч жителей смогут переехать в проектируемые по реновации новостройки

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 150 тысяч жителей смогут переехать в проектируемые по реновации новостройки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве проектируют 229 жилых новостроек по программе реновации. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, новые дома позволят обеспечить современным жильем около 150 жителей города.

Новые здания проектируются в 74 районах во всех округах Москвы.

На этапе проектирования специалисты определяют внешний облик, площадь будущего дома и детали работ по благоустройству.

Новостройки появятся и на местах демонтируемого в рамках реновации старого жилого фонда. Только на месте старых домов, которые подлежат демонтажу, в настоящее время проектируют свыше 150 новых объектов, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 1,7 тысячи договоров на приобретение дополнительных площадей и квартир заключили в Москве участники программы реновации. По его словам, в рамках реновации горожане могут улучшить свои жилищные условия не только за счет гарантированного расширения площади имущества, но и с помощью опции дополнительной покупки комнаты или квартиры.

Строительство Сергей Левкин Москва Реновация
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