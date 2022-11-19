Фото: president.gov.ua

Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, после его заявления о невозможности переговоров с Москвой. Они выразили уверенность в том, что украинский лидер будет молить о перемирии, когда страну перестанет финансировать Запад.

«Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону», — отметил один из пользователей, добавив, что украинский президент отвергает все, что способно истощить его финансовые запасы.

Читатели предложили посмотреть, как глава украинского государства будет действовать, когда представители американской партии республиканцев «перекроют ему денежный кран».

Они обратили внимание, что Зеленского волнует только оружие и деньги, большую часть которых, по мнению немцев, уже поделили украинские чиновники.

Читатели выразили недоумение тем фактом, что «этому лжецу» до сих пор продолжают оказывать помощь, передает РИА Новости.

Республиканцы потребовали провести аудит средств, которые выделяются на помощь Украине. В результате проверки, скорее всего, будут обнаружены коррупционные схемы, созданные демократами для отмывания денег на украинском конфликте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.