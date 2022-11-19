Подозреваемого в убийстве девушки в ЮЗАО доставили в подразделение столичного СК

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставили в подразделение столичного Следственного комитета. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители приступили к проведению следственных действий с подозреваемым.

По данным столичного Следственного комитета, в ходе обыска мужчины, который провели в Уваровском следственном отделе СУ СК, у фигуранта обнаружили орудие преступления и другие предметы, которые подвергнутся экспертизе.

— В качестве свидетеля допрошен второй мужчина. Установлено, что он не был осведомлен о совершенном подозреваемым убийстве. Они познакомились 18 ноября 2022 года, фигурант был пассажиром с онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 18 ноября недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте обнаружили тело женщины с несколькими колото-резаными ранами. Известно, что накануне трагедии, погибшая звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».