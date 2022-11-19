Белоусов назвал предстоящие годы периодом «идеального шторма» для мировой экономики

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Несколько ближайших лет окажутся для мировой экономики периодом «идеального шторма». Такое мнение в субботу, 19 ноября, выразил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

— Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно, — отметил он.

Среди них Белоусов назвал рост протекционизма в торговле и блокировка правил, а также «долговой навес» и рост цен.

По словам вице-премьера, экономика мира в настоящее время вступает в период больших потрясений, который усугубится проблемами, связанными с климатом и технологическим развитием. Он рассказал, что на саммите АТЭС было озвучено понимание того, что справиться с такой ситуацией можно только объединившись, передает ТАСС.

На днях российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что мировая «доллароцентричная» финансовая система существенно изменится в ближайшие три–четыре года. По его мнению, инвесторы станут искать «более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США».