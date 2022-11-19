В НАТО обвинили российские самолеты в «небезопасных» маневрах в Балтийском море

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Командование Североатлантического альянса (НАТО) сообщило о непрофессиональных действиях российской авиации. Об этом стало известно в субботу, 19 ноября.

В НАТО заявили, что российские самолеты совершили облет кораблей альянса, которые проводили учения в водах Балтийского моря.

В военном блоке сообщили, что инцидент произошел утром 17 ноября. Российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов и расстоянии 80 ярдов.

— НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, — говорится в сообщении.

При этом в альянсе уточнили, что он не стремится к конфликту и не представляет угрозы, передает РИА Новости.

Россия начала процесс интеграции присоединенных территорий в экономическую, юридическую и социальную систему государства. Распространятся на новые регионы также гарантии касательно ядерной безопасности и «ядерного зонтика». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ.