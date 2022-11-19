Красивая зима и снежное раздолье: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На предстоящей неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 21–25 ноября в столице установится нормальная зимняя погода. Циклон, несущий кратковременное потепление, обойдет город стороной, но все же окажет на него свое влияние.

— С понедельника по пятницу, 21–25 ноября, ожидаются небольшие осадки в виде снега, — сказал Шувалов. — Температура воздуха немного сгладится: днем — минус 2–3 градуса, а ночью — минус 3–5 градусов. Сильного ветра не будет, давление останется в пределах нормы.

В городе уже пребывает красота еще официально не вошедшей в свои права зимы. Метеоролог посоветовал больше гулять и наслаждаться зимними пейзажами:

— Москвичам я бы посоветовал наслаждаться такой погодой, потому что нет сильных морозов и слякоти под ногами. В парках снежное раздолье детишкам. Снег на наступающей неделе совершенно точно не растает!

19 ноября синоптики пообещали москвичам морозную погоду. Максимальная температура воздуха в столице в этот день составит минус восемь–три градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду.