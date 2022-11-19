Подозреваемый в убийстве девушки в ЮЗАО признал вину

Фото: Пресс-служба Следственного комитета Москвы

Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы мужчина признал свою вину. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

— В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление, — говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы, отмечается в Telegram-канале ведомства.

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До этого стало известно, что мужчину доставили в подразделение столичного Следственного комитета. По данным следствия, у подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено орудие преступления и другие предметы, которые отдадут на экспертизу.

Утром 18 ноября недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней женщины с несколькими колото-резаными ранами. Известно, что накануне трагедии погибшая звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».