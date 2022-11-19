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Французский депутат призвал перестать поддерживать Зеленского

Анастасия Колоскова
В мире
Французский депутат призвал перестать поддерживать Зеленского
Фото: president.gov.ua

Франции следует прекратить оказывать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому после его попытки развязать мировую войну. Об этом заявил депутат французского Национального собрания и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети Twitter.

— Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! — возмутился политик, охарактеризовав этот поступок украинского лидера как «акт безумия».

Депутат заявил о необходимости разработать план по мирному урегулированию кризиса и остановить поддержку Зеленского, которого назвал опасным человеком, передает РИА Новости.

До этого издание Global Times со ссылкой на мнение экспертов сообщило, что в западных странах нарастает усталость из-за затянувшегося украинского конфликта и упорства Киева в отказе от переговоров. Авторы публикации также обратили внимание на резкий контраст в риторике западных стран по отношению к Москве. Так, Вашингтон и ряд европейских стран стремились «как можно скорее убедить» страны Прибалтики, что ракета была выпущена Украиной, а не Россией, тогда как Зеленский отрицал этот факт.

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