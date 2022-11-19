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GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после инцидента в Польше

Анастасия Колоскова
В мире
GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после инцидента в Польше
Фото: shutterstock

В западных странах нарастает усталость из-за затянувшегося украинского конфликта и упорства Киева в отказе от переговоров. Об этом пишет Global Times со ссылкой на мнение экспертов.

— Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса, — отмечает издание.

Авторы публикации также обратили внимание на резкий контраст в риторике западных стран по отношению к Москве. Так, Вашингтон и ряд европейских стран стремились «как можно скорее убедить» страны Прибалтики, что ракета была выпущена Украиной, а не Россией, тогда как Зеленский отрицал этот факт.

Эксперты пришли к выводу, что инцидент в Польше проверил нижнюю границу терпения Североатлантического Альянса. В издании подчеркивается, что на прямую конфронтацию с Москвой НАТО не пойдет, передает РИА Новости.

До этого обозреватель Карли Олсон в статье издания New York Times высказал мнение, что разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Украина Польша Россия США Ракеты
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