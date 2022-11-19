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Грузовик въехал в стену Лефортовского тоннеля в Москве

Анастасия Колоскова
Происшествия
Грузовик въехал в стену Лефортовского тоннеля в Москве
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Грузовой автомобиль врезался в стену Лефортовского тоннеля на внешней стороне ТТК. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место ДТП прибыли оперативные городские службы. В настоящее время уточняются информация о пострадавших и обстоятельства аварии.

Движение в районе происшествия временно ограничено до одной полосы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП с участием грузовика произошло накануне на севере Москвы. На путепроводе «Платформа Марк» при движении в сторону центра столкнулись грузовой и легковой автомобили.

На месте происшествия работали оперативные службы города, в связи с чем движение в районе аварии было затруднено.

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