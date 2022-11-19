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Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские военные сорвали атаку со стороны ВСУ на Купянском направлении. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

— На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, — говорится в сообщении.

Вооруженным силам РФ благодаря работе артиллерии, а также штурмовой и армейской авиации удалось уничтожить свыше 60 украинских бойцов, а также три танка, два бронетранспортера и одну боевую машину пехоты, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что ВС России отработали в ходе проведения спецоперации на Украине первую беспилотную разведывательно-ударную систему, в которую входят разведывательные дроны ZALA 421-16E и боеприпасы «Куб», «Изделие-51» и «Изделие-52».

Система показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей, как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника, отметили в Минобороны.

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