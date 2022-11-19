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Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Россия отработала беспилотную разведывательно-ударную систему на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы отработали в рамках специальной военной операции на Украине первую беспилотную разведывательно-ударную систему, которая обеспечивает высокую эффективность поражения военных объектов. Об этом сообщил РИА Новости источник.

— В России создана разведывательно-ударная система (РУС) включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе спецоперации и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника, — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что в систему входят разведывательные дроны ZALA 421-16E и барражирующие боеприпасы «Куб», «Изделие-51» и «Изделие-52».

18 ноября Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине. Во время одного из вылетов российский Су-35С уничтожил самолет и радиолокационную станцию наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ.

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