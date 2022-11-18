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Минобороны России сообщило о пресечении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны России сообщило о пресечении атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Фото: Depositphotos

Российская армия пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ВС РФ на Краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска пресекли попытку противника атаковать поселок Червонопоповка в ЛНР.

С помощью артиллерии военные смогли остановить вражеские подразделения и рассеять их.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в результате боев было ликвидировано до 40 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты и два броневых автомобиля.

До этого офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках в ЛНР украинская армия начала выдыхаться. По его словам, ВСУ каждый день пытаются прорвать линию обороны на севере республики, самые интенсивные бои идут около населенного пункта Сватово. Кроме того, у украинских войск заканчиваются боеприпасы, поставляемые Западом.

Недавно несколько украинских военнопленных из пятого полка рассказали, что офицеры Вооруженных сил Украины по причине халатности и безразличия в отношении своих бойцов отправляли мобилизованных солдат, которые прибыли к линии фронта, прямо на позиции, уже занятые Народной милицией ДНР, то есть, по сути, в плен.

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