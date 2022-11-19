Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в его организме

Евгений Жуков
В мире
Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в его организме
Фото: shutterstock

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у политика выявили повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути.

— Обнаружена ртуть, также есть барий, таллий. Как они попали, неизвестно. Согласно отчету, это интоксикация и дает основание для немедленного освобождения, — сообщила Аласания.

По ее словам, каким образом эти вещества попали в организм ее сына, пока неизвестно. Самостоятельно Саакашвили не смог бы получить доступ к этим тяжелым металлам, поскольку находится в изоляции, цитирует Аласанию РИА Новости.

Политик проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. В начале ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает от деменции и еще более 30 различных заболеваний.

Он отметил, что уже получил результаты исследований зарубежных экспертов. Результаты будут обнародованы позднее.

Отравления Михаил Саакашвили Грузия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте