Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в его организме

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Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у политика выявили повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути.

— Обнаружена ртуть, также есть барий, таллий. Как они попали, неизвестно. Согласно отчету, это интоксикация и дает основание для немедленного освобождения, — сообщила Аласания.

По ее словам, каким образом эти вещества попали в организм ее сына, пока неизвестно. Самостоятельно Саакашвили не смог бы получить доступ к этим тяжелым металлам, поскольку находится в изоляции, цитирует Аласанию РИА Новости.

Политик проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. В начале ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает от деменции и еще более 30 различных заболеваний.

Он отметил, что уже получил результаты исследований зарубежных экспертов. Результаты будут обнародованы позднее.