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Адвокат Саакашвили заявил, что у политика могут подтвердить туберкулез и деменцию

Георгий Соланович
В мире
Адвокат Саакашвили заявил, что у политика могут подтвердить туберкулез и деменцию
Фото: flickr/councilofeurope

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает от деменции и еще более 30 различных заболеваний, заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

— Речь идет о предполагаемых диагнозах. Все еще не подтверждено окончательно, мы ждем ответов. У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулез и еще 34 болезни, — сказал Хачапуридзе.

Он отметил, что уже получил результаты исследований зарубежных экспертов. Результаты будут обнародованы позднее, передает РИА Новости.

Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме.

1 октября грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании политика. Позже местное телевидение сообщило, что экс-президент страны находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания Саакашвили объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией. Как утверждал политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется вся тюрьма».

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