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Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, так как считает себя политзаключенным

Михаил Алимов

В мире
Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, так как считает себя политзаключенным
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после своего задержания на родине объявил голодовку. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

— Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным, — передает ее слова РИА Новости.

В этот же день сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

Он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Также он фигурирует в уголовных делах по растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры.

Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии, а действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

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