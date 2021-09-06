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Саакашвили заявил, что планирует приехать в Грузию на муниципальные выборы

Анастасия Волоснова

В мире
Саакашвили заявил, что планирует приехать в Грузию на муниципальные выборы
Фото: flickr.com / European People's Party

Глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Соответствующее видеообращение было опубликовано на его странице в Facebook.

Саакашвили также призвал всех граждан Грузии, которые живут в других странах, вернуться на родину для голосования.

— Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом. У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все в Грузию, — подчеркнул Саакашвили.

Выборы в местные органы власти Грузии пройдут 2 октября, пишет RT.

До этого Михаил Саакашвили назвал ситуацию в Кабуле уроком для всех стран. По его словам, власти США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии, который произошел в 2008 году, только за счет сопротивления грузинских войск. Саакашвили добавил, что мир в настоящее время меняется очень быстро, и ко всем изменениям нужно быть готовым.

Также летом Саакашвили заявил, что Украина после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» должна начать разрабатывать собственные ресурсы. Киеву необходимо подумать о собственных источниках сырья, уверен политик.

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