Саакашвили рассказал о возможных действиях Украины после запуска «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украина после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» должна начать разрабатывать собственные ресурсы. Об этом в понедельник, 26 июля, заявил глава исполкома Национального совета реформ и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его мнению, нельзя верить заявлениям, что транзит российского газа через украинскую территорию сохранится. Поэтому Киеву нужно озаботиться собственными источниками сырья.

— То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться, — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород, — рассказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Помимо этого, он обвинил Россию в том, что она якобы «перекроет для Украины» Черное море, потому что именно там находятся основные залежи «зеленого» водорода.

— Россия смотрит на эти вещи, — отметил экс-президент Грузии.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.