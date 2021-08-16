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Михаил Саакашвили назвал ситуацию в Кабуле уроком для всех стран

Полина Долганова

В мире
Михаил Саакашвили назвал ситуацию в Кабуле уроком для всех стран
Фото: twitter.com/ENnewsfront

Победа радикального движения Талибан* в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну и народ. Такое мнение выразилбывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

— Афганистан — урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь только если вы проявите волю к бою, — написал экс-глава Грузии на своей странице в Facebook.

По его словам, власти США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии, который произошел в 2008 году, только за счет сопротивления грузинских войск.

Саакашвили подытожил, что мир в настоящее время меняется очень быстро, и ко всем изменениям нужно быть готовыми.

До этого поступала информация, что американские военные, которые обеспечивают порядок в ходе эвакуации жителей Кабула, начали делать в воздух предупредительные выстрелы после того, как большое количество граждан прорвалось на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщало Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

Телеканал BFM в свою очередь опубликовал на своем сайте видео, на котором видно, как толпа людей прорывается через ограждения и пытается забраться на посадочные трапы самолетов, чтобы покинуть страну.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания. Жители Кабула начали массово покидать город.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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