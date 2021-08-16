СМИ: Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула

Фото: U.S. Department of State/Ronny Przysucha

Американские военные, которые обеспечивают порядок в ходе эвакуации жителей Кабула, начали делать в воздух предупредительные выстрелы после того, как большое количество граждан прорвалось на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.

— Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла, — приводит агентство слова одного из свидетелей событий.

Телеканал BFM в свою очередь опубликовал на своем сайте видео, на котором видно, как толпа людей прорывается через ограждения и пытается забраться на посадочные трапы самолетов, чтобы покинуть страну, передает ТАСС.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным РИА Новости, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушное пространство страны.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания. Жители Кабула начали массово покидать город.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.