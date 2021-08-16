МИД Таджикистана: Самолет с президентом Афганистана не приземлялся на территории страны

Фото: facebook.com/ashrafghani.af

Самолет с президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не приземлялся на территории страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Таджикистана.

— Самолет, на борту которого находился господин Ашраф Гани, не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что таджикская сторона не получала никаких соответствующих запросов со стороны Афганистана, передает РИА Новости.

До этого посольство РФ в Кабуле сообщало, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца.

Телеканал Tolo News со ссылкой на источники добавлял, что лидер покинул страну.

Источник РИА Новости в свою очередь отметил, что Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения Талибан* мирно вошли на территорию Кабула.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* ведут боевые действия с афганскими военнослужащими.

С момента обострения ситуации талибами* были захвачены многие сельские поселения и города. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа сообщалось о захвате города Майданшахр — административного центра провинции Вардак. Кроме того, в МВД Афганистана сообщили, что талибы* наступают на Кабул. 14 августа они почти полностью захватили столицу провинции Пактика.

На данный момент захвачены все оборонительные системы, административные и правительственные здания. Жители Кабула начали массово покидать город.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.