Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении границы Грузии

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Грузинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили за незаконное пересечение государственной границы. Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в заявление грузинской прокуратуры.

— Ведется расследование за незаконное пересечение границы, — передает РИА Новости заявление ведомства.

Действующий лидер Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что никогда не помилует Саакашвили. По ее словам, перед законом едины все.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали экс-президента и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

Он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Также он фигурирует в уголовных делах по растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.