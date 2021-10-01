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Саакашвили в Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы

Михаил Алимов

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Саакашвили в Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в грузинской прокуратуре.

Отмечается, что он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Также он фигурирует в уголовных делах по растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

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