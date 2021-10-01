Саакашвили заключили под стражу в Грузии

Фото: twitter.com/ENnewsfront

Правоохранители задержали в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили и заключили его под стражу. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

— У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии, — приводит слова главы правительства РИА Новости.

При этом Гарибашвили не уточнил, на какой именно территории бывший глава государства был пойман. Он лишь добавил, что стражи порядка «провели процедуру задержания на высшем уровне».

Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

1 октября Саакашвили опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказал о возвращении на родину спустя восемь лет. Однако в пресс-службе МВД сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.