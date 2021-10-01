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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию спустя восемь лет своего отсутствия. Об этом он сообщил в пятницу, 1 октября.

— Доброе утро, Грузия. Я уже в Грузии спустя восемь лет, — написал экс-глава страны на своей странице в Facebook.

Однако в пресс-службе МВД сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу, передает РИА Новости.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

Выборы в местные органы власти Грузии пройдут 2 октября.

В августе Михаил Саакашвили назвал ситуацию в Кабуле уроком для всех стран. По его словам, власти США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии, который произошел в 2008 году, только за счет сопротивления грузинских войск. Саакашвили добавил, что мир в настоящее время меняется очень быстро, и ко всем изменениям нужно быть готовым.