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Хоккеист избил арбитра на матче лиги «Трудовые Резервы» в Москве

Василий Плиткин
Происшествия
Хоккеист избил арбитра на матче лиги «Трудовые Резервы» в Москве
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Лётная улица, 73 Карта всех событий

Хоккеист избил арбитра на матче любительской хоккейной лиги «Трудовые Резервы» в спорткомплексе «Чкалов Арена» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе турнира в субботу, 19 ноября.

— Сегодня, 19 ноября 2022 года, в ледовом дворце «Чкалов Арена» во время матча между командами «Леопарды» и Revol Ice произошел инцидент с участием игрока «Леопардов» — #99 Николая Ризина, который избил судью матча, нанеся ему травмы, вследствие чего арбитр не имел возможности продолжать свою работу, — говорится в сообщении.

Из-за инцидента матч был прекращен, а «Леопардам» засчитали техническое поражение. Вскоре на площадку были вызваны сотрудники полиции.

Лига «Трудовые Резервы», как подчеркивается, не приемлет подобное поведение. Она готова обеспечить юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру, передает Telegram-канал турнира.

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