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Конференция о Сталинградской битве пройдет в Музее Победы

Василий Плиткин
Город
Конференция о Сталинградской битве пройдет в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Конференция, посвященная 80-летию Сталинградской битвы, пройдет 20 ноября в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 19 ноября.

— Сражение на Волге стало примером героизма и самопожертвования бойцов Красной Армии. Победа советских войск под Сталинградом способствовала дальнейшей консолидации антигитлеровской коалиции, укрепила веру в Победу, — говорится в сообщении.

Встречу проведет Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

До этого сообщалось, что порядка 20 тысяч владельцев «Пушкинской карты» смогли бесплатно посетить экскурсии, экспозиции, квесты и мастер-классы Музея Победы и его филиалов с начала действия программы в сентябре 2021 года. При этом более 11 тысяч посетителей в рамках программы приобрели входной билет.

В музее отметили, что наибольший интерес у обладателей «Пушкинской карты» вызвала экскурсия по экспозиции «Подвиг Народа». Ее посетили в рамках программы около четырех тысяч человек.

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