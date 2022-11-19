Почти 20 тысяч человек посетили Музей Победы по «Пушкинской карте»

Фото: пресс-служба Музея Победы

Порядка 20 тысяч владельцев «Пушкинской карты» смогли бесплатно посетить экскурсии, экспозиции, квесты и мастер-классы Музея Победы и его филиалов с начала действия программы в сентябре 2021 года. При этом более 11 тысяч посетителей в рамках программы приобрели входной билет, сообщили в субботу, 19 ноября, в пресс-службе Музея Победы.

— Интерес к истории страны становится все более заметным, в том числе и среди молодежи. И мы стараемся сделать все возможное, чтобы наши экскурсионные программы были востребованы у молодых людей, — говорится в сообщении.

В музее отметили, что наибольший интерес у обладателей «Пушкинской карты» вызвала экскурсия по экспозиции «Подвиг Народа». Ее посетили в рамках программы около четырех тысяч человек.

Популярностью у молодых людей также пользовалась иммерсивная программа по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Билеты на путешествие по экспозиции приобрели 1,7 тысячи обладателей «Пушкинской карты».

Наиболее востребованной программой в филиале Музея Победы на Поклонной горе — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» оказалась экскурсия «Оружие Победы», которую посетили 1,5 тысячи гостей.

В общей сложности для владельцев «Пушкинской карты» Музей Победы и его филиалы предлагают 20 экскурсионных программ, уточнили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Музей Победы по итогам октября вошел в тройку лидеров рейтинга наиболее востребованных столичных и подмосковных музеев у школьников в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».