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Схема движения изменится в районе Новопесчаной улицы с 19 ноября

Евгений Жуков
Город
Схема движения изменится в районе Новопесчаной улицы с 19 ноября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новопесчаная улица, 17к3 Карта всех событий

На Новопесчаной улице изменится схема дорожного движения в период с 19 по 24 ноября в связи с подготовительными работами по монтажу памятника. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 00:01 22 ноября до окончания мероприятия временно запрещена парковка на Новопесчаной улице от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом, — говорится в сообщении.

Кроме того, до 09:00 24 ноября будет закрыт разворот в районе дома 17, корпус 3 по Новопесчаной улице. В свою очередь 22 ноября с 08:00 до окончания работ будет закрыт участок Новопесчаной улицы от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом.

Однако проезд останется открытым для местных жителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта в районе станции столичного метро «Верхние Лихоборы» ограничат с 18 ноября по 25 декабря в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

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